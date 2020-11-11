11/11の強弱材料



*08:29JST 11/11

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（24905.59、+65.75）

・NYダウは上昇（29420.92、+262.95）

・シカゴ日経225先物は上昇（25225、大阪比+275）

・1ドル105円20-30銭

・VIX指数は低下（24.80、-0.95）

・原油先物は上昇（41.36、+1.07）

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（11553.86、-159.93）

・SOX指数は下落（2422.34、-75.25）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の再拡大

・米大統領選の結果確定の遅れ

・米中対立

留意事項

・マネーストック（10月）

・国債買い入れオペ

・工作機械受注（10月）

・中国「独身の日」でネット通販各社がバーゲンセール

・中国新車販売（10月）

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁がECBフォーラムで講演

・石油輸出国機構（OPEC）月報

・国際オリンピック委員会（IOC）理事会

・米退役軍人の日（ベテランズデー）で祝日（株式市場は通常取引）《ST》