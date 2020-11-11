11/11の強弱材料

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記事提供元：フィスコ
*08:29JST 11/11
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（24905.59、+65.75）
・NYダウは上昇（29420.92、+262.95）
・シカゴ日経225先物は上昇（25225、大阪比+275）
・1ドル105円20-30銭
・VIX指数は低下（24.80、-0.95）
・原油先物は上昇（41.36、+1.07）
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（11553.86、-159.93）
・SOX指数は下落（2422.34、-75.25）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の再拡大
・米大統領選の結果確定の遅れ
・米中対立
留意事項
・マネーストック（10月）
・国債買い入れオペ
・工作機械受注（10月）
・中国「独身の日」でネット通販各社がバーゲンセール
・中国新車販売（10月）
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁がECBフォーラムで講演
・石油輸出国機構（OPEC）月報
・国際オリンピック委員会（IOC）理事会
・米退役軍人の日（ベテランズデー）で祝日（株式市場は通常取引）《ST》
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