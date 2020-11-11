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今日の注目スケジュール：工作機械受注、NZ中銀が政策金利発表、国際オリンピック委員会(IOC)理事会など

2020年11月11日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、NZ中銀が政策金利発表、国際オリンピック委員会(IOC)理事会など
＜国内＞
08:50　マネーストック(10月)
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
15:00　工作機械受注(10月)　15.0％


＜海外＞
10:00　NZ・ニュージーランド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.25％　0.25％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(11月7日まで1カ月間)　1.1％
21:00　ブ・小売売上高(9月)　1.1％　3.4％


欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁がECBフォーラムで講演

石油輸出国機構(OPEC)月報

国際オリンピック委員会(IOC)理事会


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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