ワークマン　大幅に反落、21年3月期第2四半期の営業利益28.1％増も材料出尽くし／新興市場スナップショット



*14:20JST <7564> ワークマン 9170 -710

大幅に反落。21年3月期第2四半期累計（20年4-9月）の営業利益を前年同期比28.1％増の110.73億円と発表している。冷感や放熱・防虫などの機能に特化した商品を開発したほか、SNSでの新商品情報の発信などで客層が拡大した。通期予想は前期比14.0％増の218.47億円で据え置いた。ただ、同社株は9日に直近高値（9880円）まで上伸しており、決算発表を受けた材料出尽くし感から売り優勢となっている。《FA》