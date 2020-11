日本最大の年越しロックフェス「カウントダウン・ジャパン 20/21」幕張メッセで4日間開催

日本最大の年越しロック・フェスティバル「カウントダウン・ジャパン 20/21(COUNTDOWN JAPAN 20/21)」が、2020年12月27日(日)・29日(火)・ 30日(水)・ 31日(木)の4日間、幕張メッセ国際展示場1~11ホール・イベントホールで開催される。なお、チケットの第1次抽選先行受付が11月4日(水)12:00よりスタート。

■日本最大の年越しロックフェス「カウントダウン・ジャパン」2020年も開催へ

ロッキング・オン・ジャパンが企画制作を手掛ける、日本最大の年越しロック・フェスティバル「カウントダウン・ジャパン」。2020年は、収容人数を例年の約半分とし、全ステージに椅子設置、チケット代を改定して実施に挑む。

追加出演アーティストは随時、公式アプリ「Jフェス」にて更新されており、11月6日(金)までに、sumika、Nulbarich(ナルバリッチ)、渋谷すばる、Creepy Nuts(クリーピーナッツ)、never young beach(ネバーヤングビーチ)など61組の豪華アーティストの出演が決定している。

なお、今回はひとつのステージへの人の集中を避ける目的で、例年よりタイムテーブルのかぶりが増えるという。そのため、事前に綿密なスケジュールを立てて挑むことが必須となりそうだ。

【詳細】

カウントダウン・ジャパン 20/21(COUNTDOWN JAPAN 20/21)

日程:2020年12月27日(日)・29日(火)・30日(水)・31日(木)

時間:27・29・30日 開場 10:30/開演 12:00/終演 20:30、31日 開場 13:30/開演 15:00/終演 28:30

※上記時間は予定

会場:幕張メッセ国際展示場1~11ホール、イベントホール

住所:千葉市美浜区中瀬2-1

■チケット料金

・27・29・30日の1日券 15,000円

・31日の1日券 15,500円

・前2日券(27・29日分) 28,000円

・中2日券(29・30日分) 28,000円

・後2日券(30・31日分) 28,500円

・前3日券(27・29・30日分) 38,000円

・後3日券(29・30・31日分) 38,500円

・4日通し券 48,000円

第1次抽選先行受付:11月4日(水) 12:00~11月9日(月) 16:00

※チケットの申込は1人1枚のみ。

※問い合わせはフェス公式サイト問い合わせフォームより。

※通常の「カウントダウン・ジャパン」とは運営方法が異なる。注意事項は公式サイトにて確認のこと。注意事項に従わない場合は、強制的に退場、あるいは入場できない場合あり。

※公式サイトURL:http://countdownjapan.jp/

<出演アーティスト>

androp、indigo la End、打首獄門同好会、宇宙まお、おいしくるメロンパン、OKAMOTO'S、奥田民生、オメでたい頭でなにより、感覚ピエロ、KEYTALK、キュウソネコカミ、9mm Parabellum Bullet、クジラ夜の街、Creepy Nuts、KREVA、the quiet room、kobore、コロナナモレモモ(マキシマム ザ ホルモン2号店)、サイダーガール、さユり、the shes gone、G-FREAK FACTORY、シシド・カフカ directs el tempo、渋谷すばる、四星球、SUPER BEAVER、ストレイテナー、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、sumika、Czecho No Republic、Dizzy Sunfist、teto、TETORA、the telephones、でんぱ組.inc、TOTALFAT、ドラマストア、Nothing's Carved In Stone、Nulbarich、ネクライトーキー、never young beach、Half time Old、the HIATUS、Vaundy、バックドロップシンデレラ、THE BACK HORN、Hump Back、BBHF、BIGMAMA、ヒトリエ、ベリーグッドマン、Bentham、My Hair is Bad、マカロニえんぴつ、め組、ヤバイTシャツ屋さん、ユアネス、夜の本気ダンス、Little Glee Monster、リュックと添い寝ごはん、忘れらんねえよ

※出演日、出演時間、出演ステージは後日発表

※出演アーティストは変更になる場合あり