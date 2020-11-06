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*17:40JST 6日の日本国債市場概況：債券先物は152円17銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年12月限
寄付152円10銭 高値152円19銭 安値152円08銭 引け152円17銭
売買高総計19689枚
2年 418回 -0.150％
5年 145回 -0.120％
10年 360回 0.015％
20年 174回 0.385％
債券先物12月限は、152円10銭で取引を開始。前日の米連邦公開市場委員会(FOMC)のハト派姿勢維持を受けたドル・円の下落が103円30銭台まで続いたことで、円高進行を懸念した買いが優勢になり、152円08銭から152円19銭まで上げた。現物債の取引では、2年債と5年債が買われ、20年債が売られ、10年債はもみ合った。
＜米国債概況＞
2年債は0.15％、10年債は0.77％、30年債は1.53％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.64％、英国債は0.23％、オーストラリア10年債は0.75％、NZ10年債は0.55％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・22:30 米・10月非農業部門雇用者数（予想：+59.3万人、9月：+66.1万人）
・22:30 米・10月失業率（予想：7.6％、9月：7.9％）
・22:30 米・10月平均時給（前年比予想：+4.5％、9月：+4.7％）
・22:30 カナダ・10月失業率（予想：9.0％、9月：9.0％）
・24:00 米・9月卸売在庫改定値（前月比予想：-0.1％、速報値：-0.1％）
・05:00 米・9月消費者信用残高（予想：+77.5億ドル、8月：-72.2億ドル）《KK》
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