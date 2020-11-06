ソシャルワイヤ　大幅に4日ぶり反落、21年3月期第2四半期の営業利益51.1％減、純損失は赤字転落／新興市場スナップショット



*14:35JST <3929> ソシャルワイヤ 919 -255

大幅に4日ぶり反落。21年3月期第2四半期累計（20年4-9月）の営業損益を前年同期比51.1％減の0.71億円の黒字と発表している。デジタルPR事業のセグメント利益が41.5％減と落ち込んだことが響いた。通期予想は2.20億-4.20億円で据え置いている。また、インド及びフィリピンでのシェアオフィス事業から撤退し、減損損失を特別損失に計上したことから純損失は0.08億円の赤字（同0.76億円の黒字）に転落した。《FA》