イリソ電子は一転黒字の第2四半期決算など好感され戻り高値に迫る

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記事提供元：日本インタビュ新聞社
■営業利益は5億円の赤字予想から一転1.7億円の黒字で着地
イリソ電子工業<6908>(東1)は11月6日、大きく出直り、一時8%高の4505円(340円高)まで上げる場面を見せて10月につけた戻り高値4605円に迫っている。
5日の取引終了後に発表した第2四半期連結決算(2020年4～9月、累計)が8月に開示した予想を大幅に上振れ、営業利益は5.0億円の赤字予想から一転1.73億円の黒字で着地し、親会社株主に帰属する第2四半期純利益も5.6億円の赤字予想から一転5.68億円の黒字で着地した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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