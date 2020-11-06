ＳＥＭＩＴＥＣ　大幅に3日続伸、21年3月期第2四半期の営業利益予想を上方修正、センサ販売好調／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*10:30JST <6626> ＳＥＭＩＴＥＣ 3900 +540
大幅に3日続伸。21年3月期第2四半期累計（20年4-9月）の営業利益を従来予想の9.50億円から12.01億円（前年同期実績5.49億円）に上方修正している。血糖値測定器向けセンサや体温計向けセンサの販売が好調に推移したほか、フィリピン工場の稼働が予想より早期に改善し、利益を押し上げる見込み。通期予想（前期比33.1％増の14.50億円）は据え置いたが、上方修正する可能性があるとの見方も買い要因になっているようだ。《HH》
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