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「POP UP SENTO パルコ湯」渋谷パルコに銭湯・サウナグッズ集結

2020年11月6日 09:10

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記事提供元：ファッションプレス

　銭湯に焦点を当てた期間限定ストア「POP UP SENTO パルコ湯」が、2020年11月13日(金)から23日(祝・月)まで、東京・渋谷パルコの「GALLERY X」にて開催される。

■渋谷パルコに銭湯・サウナグッズが集結

　イタリア語で“公園“を意味する“PARCO”の名の通り、単なる商業施設ではなく、街の人々が集い新たなモノを生み出す場となるような企画の数々を行ってきたパルコ。今回はその旗艦店であり、多数のカルチャーやトレンドを支えてきた渋谷パルコの1周年を記念し、新たなコミュニケーションの場として“銭湯”にフィーチャーした本企画が始動。

　銭湯をポップに再定義した会場には、銭湯やサウナをテーマにしたイベントの企画・運営・デザインを手がけるプロジェクトチーム「SENTO FOREVER」がキュレーションした銭湯・サウナグッズが集結。40を超える参加クリエイター・企業による様々なアイテムが展開される。

■実際に“浸かれる”リアル「パルコ湯」も

　このほか、渋谷の老舗の銭湯「改良湯」とのコラボレーションによる実際に“浸かれる”「パルコ湯」、会場に隣接するミュージックカフェ&バー「QUATTRO LABO」での限定コラボフード＆音楽・トークイベントなど、単なる入浴施設に留まらない銭湯の魅力に迫る、様々な企画が用意されている。

■開催概要

　「POP UP SENTO パルコ湯」
期間：2020年11月13日(金)〜23日(祝・月)
会場：GALLERY X(SHIBUYAパルコB1) 東京都渋谷区宇田川町15-1
営業時間：11:00〜21:00
入場料：一般/470円(税込) オリジナルステッカー付

【参加クリエイター・企業】
Alessandro Bioletti / BathHaus / benium / Chain&co. / DAJARECORD / Eanbe / HEP / hickory03travelers / IIYU TEXTILE / IKEUCHI ORGANIC / KougoNewyork / Marco Tokyo 銭湯 / marima / MILD RAKUGO HOUSE / MYTONE / NEWSED / off〜of〜off / SaunaCamp. / Saunagirl / SENTO FOREVER / spoon store / tokyobike / Vihta JP / ZAF zen in the life / サウナボーイ / スーパー銭湯さしすせそ / ゆとなみ社 / 梅の湯 / 塩谷歩波 / 押上温泉 大黒湯 / 改良湯 / 喜楽湯 / 黄金湯 / 小杉湯と別視点 / 祝茉莉 / 十條湯 / 東京銭湯 - TOKYO SENTO - / 東京浴場 / 中村杏子 / 並河泰平 / 仁岸湯 / 湯に行く / 湯沸かし市
※順不同・敬称略

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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