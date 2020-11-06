

*09:01JST 11/6

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（24105.28、+410.05）

・NYダウは上昇（28390.18、+542.52）

・ナスダック総合指数は上昇（11890.93、+300.15）

・シカゴ日経225先物は上昇（24265、大阪比+145）

・SOX指数は上昇（2489.16、+104.94）

・VIX指数は低下（27.58、-1.99）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・1ドル103円40-50銭

・原油先物は下落（38.79、-0.36）

・コロナ流行の再拡大

・米大統領選の結果確定の遅れ

・米中対立

留意事項

・家計調査（9月）

・毎月勤労統計調査（9月）

・対外対内証券売買契約（先週）

・輸入車販売（10月）

・車名別新車販売（10月）

・年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）運用状況（7-9月）

・トヨタ<7203>、ホンダ<7267>、NTT<9432>など決算発表

・参院予算委員会

・米雇用統計（10月）

・米卸売在庫（9月）

・米消費者信用残高（9月）《ST》