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11/6の強弱材料

2020年11月6日 09:01

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記事提供元：フィスコ


*09:01JST 11/6
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（24105.28、+410.05）
・NYダウは上昇（28390.18、+542.52）
・ナスダック総合指数は上昇（11890.93、+300.15）
・シカゴ日経225先物は上昇（24265、大阪比+145）
・SOX指数は上昇（2489.16、+104.94）
・VIX指数は低下（27.58、-1.99）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・1ドル103円40-50銭
・原油先物は下落（38.79、-0.36）
・コロナ流行の再拡大
・米大統領選の結果確定の遅れ
・米中対立

留意事項
・家計調査（9月）
・毎月勤労統計調査（9月）
・対外対内証券売買契約（先週）
・輸入車販売（10月）
・車名別新車販売（10月）
・年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）運用状況（7-9月）
・トヨタ<7203>、ホンダ<7267>、NTT<9432>など決算発表
・参院予算委員会
・米雇用統計（10月）
・米卸売在庫（9月）
・米消費者信用残高（9月）《ST》

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