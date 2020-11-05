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*14:19JST 【M&A速報：2020/11/05（1）】日本郵政、豪州物流子会社トールHDのエクスプレス事業売却を検討
■日本郵政<6178>、豪州物流子会社トールHD取締役会がエクスプレス事業の売却検討を決定
■大和証券グループ本社<8601>とデジタルガレージ<4819>、スタートアップ向け「DG Lab2号ファンド」を約125億円で組成完了
■SNSによるグロースハック事業展開のBsmo、実店舗向け需要予測AIツール「AI Hawk」提供のROXを買収
■海外不動産取引プラットフォーム展開のプロパティアクセス、資金調達を実施
■小型衛星用大型軽量アンテナ開発のQPS研究所、総額8.65億円の資金調達を実施
■京阪神ビルディング<8818>、ストラテジックキャピタルによるTOBについて「事前協議の機会も無いまま、一方的に行われたもの」
■ロングリーチグループ、東京投資チームのエグゼクティブディレクターに井上恵一氏と森 賢二氏の2名が入社
■リンテック<7966>、使用済みプラスチックの再資源化事業会社アールプラスジャパンに出資
■クラウド型製品マスタSaaS開発・提供のLazuli、Coral Capitalなどから5000万円の資金調達を実施
■日本成長投資アライアンス、「J-GIA2号シリーズファンド」の募集完了 総額380億円
■大戸屋HD<2705>の臨時株主総会、取締役10人解任が承認可決 コロワイド<7616>の蔵人賢樹専務が代表取締役社長に
■セガサミーHD<6460>、保有するサンリオ<8136>株を一部売却 出資比率7.09％の第2位株主に
■ジェクシード<3719>、中国でデジタルマーケティングサービス展開の42伝播と資本業務提携に向け基本合意
■サンケン電気<6707>、子会社の石川サンケンとサンケンオプトプロダクツを合併 石川県志賀町にパワーモジュール生産拠点を構築
■アウトソーシング<2427>、アイルランド最大の人材派遣・紹介会社Cpl Resources plcを買収 総額で約397億円
■中国電力<9504>、AIロボット「unibo」など開発のユニロボットに出資
■日本郵船<9101>、ロシアの完成車物流子会社LLC Rolf Logisticを完全子会社化 社名を「LLC NYK Auto Logistics (Rus)」に変更
■ミダスキャピタル投資先でエンターテイメント事業のGENDA（旧ミダスエンターテイメント）、セガサミーHD<6460>傘下のセガエンタテインメントを買収
■エアトリ<6191>、新生活を始める消費者向け電気・ガス申し込み手続き代行サービス等のラストワンマイルと資本業務提携
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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