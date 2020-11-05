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ブロードリーフ　本年度株主優待内容を、前年度と同様の内容で決定と発表

2020年11月5日 11:34

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記事提供元：フィスコ


*11:34JST ブロードリーフ---本年度株主優待内容を、前年度と同様の内容で決定と発表
ブロードリーフ<3673>は4日、取締役会において、2020年12月期末株主向け株主優待内容を、前年度と同様の内容で決定したと発表した。

対象となるのは、2020年12月末日現在の株主名簿に記録された同社株式5単元（500株）以上所有の株主で、優待品目は同社オリジナルVisaギフトカード。保有株式数が500株～999株で5,000円分、1,000株～1,999株で10,000円分、2,000株以上で20,000円分とする。
なお、株主優待の発送時期は、第12期定時株主総会終了後の2021年3月下旬に「定時株主総会決議の通知」とともに普通郵便で発送する予定としている。《ST》

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