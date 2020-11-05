マーケット RSS

 

イトーキは新型コロナ影響で20年12月期3Q累計大幅減益

2020年11月5日 08:31

小

中

大

印刷

記事提供元：日本インタビュ新聞社

(決算速報) 　イトーキ<7972>(東1)は11月4日の取引時間終了後に20年12月期第3四半期累計の連結業績を発表した。新型コロナウイルスの影響で第2四半期以降に急減速して大幅減益だった。通期の大幅営業・経常減益予想(純利益は黒字化予想)も据え置いた。21年12月期の収益拡大を期待したい。株価は安値圏でモミ合う形だ。大幅営業・経常減益予想を織り込み済みだろう。悪材料出尽くしで出直りを期待したい。

■20年12月期3Q累計は新型コロナ影響で大幅減益、通期予想据え置き

　20年12月期第3四半期累計連結業績は、売上高が前年同期比6.5%減の861億93百万円、営業利益が51.1%減の7億19百万円、経常利益が51.1%減の7億38百万円、純利益が2億88百万円の赤字(前年同期は4億56百万円の黒字)だった。

　第1四半期は好調だったが、第2四半期以降は新型コロナウイルスによる営業活動の縮小、一部業務の中断、商談の延期・中止などの影響で急減速した。四半期別に見ると、第1四半期は売上高377億07百万円で営業利益30億01百万円、第2四半期は売上高269億97百万円で営業利益3億70百万円の赤字、第3四半期は売上高214億89百万円で営業利益19億12百万円の赤字となる。

　通期予想は据え置いて売上高が19年12月期比4.2%減の1170億円、営業利益が55.7%減の4億円、経常利益が73.6%減の2億50百万円、純利益が1億円の黒字(19年12月期は5億50百万円の赤字)としている。21年12月期の収益拡大を期待したい。

■株価は大幅営業・経常減益予想を織り込み済み

　株価は反発力が鈍く安値圏でモミ合う形だ。大幅営業・経常減益予想を織り込み済みだろう。悪材料出尽くしで出直りを期待したい。11月4日の終値は358円、時価総額は約163億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングスは高値に接近、２０年１２月期増収増益予想（2020/09/30）
夢真ホールディングスは戻り試す、２０年９月期増収増益予想（2020/09/30）
ジーニーは調整一巡、２１年３月期黒字化予想（2020/09/29）
【特集】上方修正や好決算の発表銘柄から中国関連と証券株に「まだはもうなり」の可能性（2020/10/19）
【特集】テレワークの恩恵、ハウスビルダー株に注目（2020/10/12）

※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY株式：NYダウ554ドル高、大統領選への不安が後退
  2. 米国株式相場は続伸、大統領選への不安が後退（3日）
  3. NY原油：大幅続伸で39.15ドル、原油在庫は大幅な減少
  4. 東京為替：1ドル104円80銭台、日銀総裁発言で円安か
  5. 米大統領選の開票報道や米株先物の動きに反応する展開【クロージング】
  1. 米大統領選の結果は日本時間でいつ分かる? 大統領選よりも重要なポイントとは? 前編
  2. 米大統領選の結果は日本時間でいつ分かる? 大統領選よりも重要なポイントとは? 後編
  3. 相場展望11月2日号　米国株は次期大統領決定まで、『下放たれ』警戒?　日本株は欧米株の下落にどこまで耐えられるか
  4. NY株式：NYダウ554ドル高、大統領選への不安が後退
  5. NY原油：大幅続落で36.17ドル、需要減少観測は後退せず
  1. 米大統領選の結果は日本時間でいつ分かる? 大統領選よりも重要なポイントとは? 前編
  2. 【話題】鳥貴族が「トリキマラソン」で注目される、来店客は増えるが…
  3. アンジェスが新型コロナDNAワクチンの阪大医学部附属病院での第1/2相臨床試験における全接種を予定通り完了
  4. リビアとイランが原油価格の鍵を握る
  5. 米大統領選の結果は日本時間でいつ分かる? 大統領選よりも重要なポイントとは? 後編

広告

写真で見るニュース

  • (c) 123rf
  • マツダ・CX-3の特別仕様車「アーバンドレッサー」（画像：マツダ発表資料より）
  • クラウンアスリートG ReBORN PINK特別色モモタロウ（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
  • フォレスター「SPORTS」（画像: SUBARUの発表資料より）
  • ポルシェ・タイカン（画像: ポルシェAGの発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

5年先まで使える広告代理店的プレゼンテーション術 (43)

後継者難による倒産が1.5倍に　新陳代謝できない「30年以上」の会社

研究の概要（画像：日本原子力研究開発機構の発表資料より）

簡単に生成可能な生分解性ゲルを木材から開発　JAEAら

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体