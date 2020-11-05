マーケット RSS

 

今日の注目スケジュール：独製造業受注、欧ユーロ圏小売売上高、米FOMCが政策金利発表など

2020年11月5日 06:30

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：独製造業受注、欧ユーロ圏小売売上高、米FOMCが政策金利発表など
＜国内＞
09:30　サービス業PMI(10月)　46.6
09:30　総合PMI(10月)　46.7


＜海外＞
09:30　豪・貿易収支(9月)　38.00億豪ドル　26.43億豪ドル
13:00　インドネシア・GDP(7-9月)　-3.50％　-5.32％
16:00　独・製造業受注(9月)　2.0％　4.5％
19:00　欧・ユーロ圏小売売上高(9月)　-0.5％　4.4％
21:00　英・イングランド銀行（英中央銀行）が金融政策発表、総裁記者会見　0.10％
　0.10％
22:00　ブ・サービス業PMI(10月)　50.4
22:00　ブ・総合PMI(10月)　53.6
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　75.1万件
28:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表、FRB議長記者会見　0.25％　0.25％


欧・欧州委員会が経済見通しを発表


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY株式：NYダウ554ドル高、大統領選への不安が後退
  2. 米国株式相場は続伸、大統領選への不安が後退（3日）
  3. 東京為替：1ドル104円80銭台、日銀総裁発言で円安か
  4. 米大統領選の開票報道や米株先物の動きに反応する展開【クロージング】
  5. NY株式：NYダウ367ドル高、権力分立の可能性で安心感
  1. 米大統領選の結果は日本時間でいつ分かる? 大統領選よりも重要なポイントとは? 前編
  2. 米大統領選の結果は日本時間でいつ分かる? 大統領選よりも重要なポイントとは? 後編
  3. 相場展望10月29日号　バイデン勝利は、増税回避で株式は売られやすい　日経平均にも異変の兆し
  4. 相場展望11月2日号　米国株は次期大統領決定まで、『下放たれ』警戒?　日本株は欧米株の下落にどこまで耐えられるか
  5. NY株式：NYダウ554ドル高、大統領選への不安が後退
  1. 米大統領選の結果は日本時間でいつ分かる? 大統領選よりも重要なポイントとは? 前編
  2. 【話題】鳥貴族が「トリキマラソン」で注目される、来店客は増えるが…
  3. アンジェスが新型コロナDNAワクチンの阪大医学部附属病院での第1/2相臨床試験における全接種を予定通り完了
  4. リビアとイランが原油価格の鍵を握る
  5. 米大統領選の結果は日本時間でいつ分かる? 大統領選よりも重要なポイントとは? 後編

広告

写真で見るニュース

  • (c) 123rf
  • マツダ・CX-3の特別仕様車「アーバンドレッサー」（画像：マツダ発表資料より）
  • クラウンアスリートG ReBORN PINK特別色モモタロウ（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
  • フォレスター「SPORTS」（画像: SUBARUの発表資料より）
  • ポルシェ・タイカン（画像: ポルシェAGの発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

5年先まで使える広告代理店的プレゼンテーション術 (43)

後継者難による倒産が1.5倍に　新陳代謝できない「30年以上」の会社

研究の概要（画像：日本原子力研究開発機構の発表資料より）

簡単に生成可能な生分解性ゲルを木材から開発　JAEAら

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体