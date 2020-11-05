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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独製造業受注、欧ユーロ圏小売売上高、米FOMCが政策金利発表など
＜国内＞
09:30 サービス業PMI(10月) 46.6
09:30 総合PMI(10月) 46.7
＜海外＞
09:30 豪・貿易収支(9月) 38.00億豪ドル 26.43億豪ドル
13:00 インドネシア・GDP(7-9月) -3.50％ -5.32％
16:00 独・製造業受注(9月) 2.0％ 4.5％
19:00 欧・ユーロ圏小売売上高(9月) -0.5％ 4.4％
21:00 英・イングランド銀行（英中央銀行）が金融政策発表、総裁記者会見 0.10％
0.10％
22:00 ブ・サービス業PMI(10月) 50.4
22:00 ブ・総合PMI(10月) 53.6
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 75.1万件
28:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表、FRB議長記者会見 0.25％ 0.25％
欧・欧州委員会が経済見通しを発表
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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