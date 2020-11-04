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記事提供元：フィスコ
*16:31JST 【M&A速報：2020/11/04（2）】ストラテジックキャピタル、京阪神ビルディング<8818>にTOBを実施
■ストラテジックキャピタル、京阪神ビルディング<8818>にTOBを実施
■ミンカブ・ジ・インフォノイド<4436>、選挙メディア「選挙ドットコム」運営のイチニと資本業務提携
■クロスキャット<2307>、仙台支店を分社化
■IDEC<6652>、国内営業部門の分社化準備に向け新会社を設立
■イルグルム<3690>子会社のイーシーキューブ、オリコ<8585>と資本業務提携に関する基本合意書を締結
■三菱電機<6503>、IoT活用による科学的介護支援システム開発・販売のZ-Worksに出資
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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