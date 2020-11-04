ヘッドウォーター　大幅に3日ぶり反発、サイバーセキュリティクラウドと連携、DX・AIでセキュリティ強化／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*14:31JST <4011> ヘッドウォーター 17280 +920
大幅に3日ぶり反発。DX・AI領域でのサイバーセキュリティ強化を目的としてサイバーセキュリティクラウド<4493>と連携すると発表している。今後、ヘッドウォータースが提供する新入社員教育支援クラウドサービス「Pocket Work Mate」と備品管理クラウドサービス「Circurental」に、サイバーセキュリティクラウドが提供するクラウド型WAF「攻撃遮断くん」を連携させる。サイバーセキュリティクラウド株も4日ぶりに反発している。《FA》
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