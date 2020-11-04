ＳＯＳＥＩ　大幅に続伸、米投資会社と新会社設立、不安障害など標的のモジュレーターでライセンス契約／新興市場スナップショット



*10:04JST <4565> ＳＯＳＥＩ 1300 +43

大幅に続伸。米投資会社のAditum Bioと新会社Tempero Bioを設立し、そーせいグループが保有する不安障害などを標的としたmGlu5ネガティブアロステリックモジュレーターの全世界での独占的な開発・販売権に関するライセンス契約を締結したと発表している。そーせいグループは契約一時金に加え、戦略的株式持分としてTempero Bioの株式を受領するとともに将来の成果に応じてマイルストンと段階的なロイヤルティを受け取る。《HH》