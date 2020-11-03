

*03:29JST NY外為：ユーロ続落、仏の新型ウイルス感染者数が一段と増加

NY外為市場ではユーロ売りが続いた。ユーロ・ドルは1.1653ドルから1.1625ドルまで下落。ユーロ・円は121円90銭前後、ユーロ・ポンドは0.9018ポンド前後で伸び悩んだ。

フランスの新型コロナ感染者数は52518人と、昨日の46290人をさらに上回り記録を更新した。

フランス政府は先月30日から12月1日までの第2次ロックダウンに踏み切っている。《KY》