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記事提供元：フィスコ
*03:29JST NY外為：ユーロ続落、仏の新型ウイルス感染者数が一段と増加
NY外為市場ではユーロ売りが続いた。ユーロ・ドルは1.1653ドルから1.1625ドルまで下落。ユーロ・円は121円90銭前後、ユーロ・ポンドは0.9018ポンド前後で伸び悩んだ。
フランスの新型コロナ感染者数は52518人と、昨日の46290人をさらに上回り記録を更新した。
フランス政府は先月30日から12月1日までの第2次ロックダウンに踏み切っている。《KY》
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