リアルワールド　一時ストップ高、電子書籍紹介メディア「漫画大陸」を2.20億円で譲受／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*13:26JST <3691> リアルワールド 590 +85
一時ストップ高。ネットメディア運営のプルチーノ（札幌市）から電子書籍紹介メディア「漫画大陸」を譲り受けると発表している。譲受額は2.20億円。漫画大陸は公式の漫画アプリ・電子書籍サイトへの導線となっており、月間約600万PVを記録しているという。今後は漫画に加え、映画やドラマなどのエンタメコンテンツとユーザーをつなぐマッチングメディアプラットフォームを目指す。《FA》
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