すららネット　大幅に反発、20年12月期の営業利益予想を上方修正、実証事業費補助金を計上／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*09:53JST <3998> すららネット 6140 +100
大幅に反発。20年12月期の営業利益を従来予想の2.71億円から4.68億円（前期実績0.64億円）に上方修正している。先端的教育用ソフトウェア導入実証事業費補助金のうちソフトウェア・サービス利用費とソフトウェア・サービス導入関連サポート費の1.48億円を売上計上した。出張や対面での営業活動を一部オンラインに切り替え、販管費が減少したことも利益押し上げに寄与した。《HH》
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