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11/2の強弱材料

2020年11月2日 08:22

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記事提供元：フィスコ


*08:22JST 11/2
[強弱材料]

強気材料
・シカゴ日経225先物は上昇（23145、大阪比+265）
・1ドル104円60-70銭
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・日経平均は下落（22977.13、-354.81）
・NYダウは下落（26501.60、-157.51）
・ナスダック総合指数は下落（10911.59、-274.00）
・SOX指数は下落（2246.15、-37.50）
・VIX指数は上昇（38.02、+0.43）
・原油先物は下落（35.79、-0.38）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の再拡大
・米大統領選の先行き不透明感
・米中対立

留意事項
・製造表PMI（10月）
・自動車販売台数（10月）
・投信概況（10月）
・中国財新製造業PMI（10月）
・ユーロ圏製造業PMI（10月）
・米ISM製造業景況指数（10月）
・米建設支出（9月）
・米大統領選投票日前日
・フィリピン、メキシコ、ブラジルは休場《ST》

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