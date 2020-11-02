

*08:22JST 11/2

[強弱材料]

強気材料

・シカゴ日経225先物は上昇（23145、大阪比+265）

・1ドル104円60-70銭

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（22977.13、-354.81）

・NYダウは下落（26501.60、-157.51）

・ナスダック総合指数は下落（10911.59、-274.00）

・SOX指数は下落（2246.15、-37.50）

・VIX指数は上昇（38.02、+0.43）

・原油先物は下落（35.79、-0.38）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の再拡大

・米大統領選の先行き不透明感

・米中対立

留意事項

・製造表PMI（10月）

・自動車販売台数（10月）

・投信概況（10月）

・中国財新製造業PMI（10月）

・ユーロ圏製造業PMI（10月）

・米ISM製造業景況指数（10月）

・米建設支出（9月）

・米大統領選投票日前日

・フィリピン、メキシコ、ブラジルは休場《ST》