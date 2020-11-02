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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：自動車販売台数、中財新製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
09:30 製造表PMI(10月) 48.0
14:00 自動車販売台数(10月) -15.6％
＜海外＞
10:45 中・財新製造業PMI(10月) 52.8 53.0
14:00 印・製造業PMI(10月) 56.8
18:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(10月) 54.4 54.4
20:25 ブ・週次景気動向調査
24:00 米・ISM製造業景況指数(10月) 55.6 55.4
24:00 米・建設支出(9月) 1.0％ 1.4％
27:00 ブ・貿易収支(週次)(11月1日まで1カ月間) 15.79億ドル
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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