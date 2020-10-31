

*09:41JST 米国株は反落、新型コロナウイルス第2波を警戒（30日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（30日）

DEC20

Ｏ 23235（ドル建て）

Ｈ 23310

Ｌ 22885

Ｃ 23165 大証比+285（イブニング比+5）

Vol 6453



DEC20

Ｏ 23205（円建て）

Ｈ 23290

Ｌ 22870

Ｃ 23145 大証比+265（イブニング比-15）

Vol 50416

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（30日）

ＡＤＲ市場では、対東証比較（1ドル104.66円換算）でトヨタ<7203>、ソフトバンクＧ

<9984>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、デンソー<6902>、キヤノン<7751>、

リコー<7752>、マキタ<6586>など多くが上昇した。一方、任天堂<7974>、住友電<5802

>、新生銀<8303>、荏原<6361>、日精工<6471>などは下落した。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 131.29 -0.06 6870 67

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 32.55 -0.51 6813 20

6954 （FANUY） ファナック 21.11 -0.10 22094 44

6758 （SNE） ソニー 83.66 0.23 8756 82

9432 （NTTYY） NTT 21.24 0.06 2223 27

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 69.79 -0.33 73042 332

7974 （NTDOY） 任天堂 67.73 -1.81 56709 -271

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 3.94 0.00 412 1.8

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 114.00 -6.93 11931 131

7267 （HMC） ホンダ 23.62 -0.19 2472 37

8001 （ITOCY） 伊藤忠 48.20 0.08 2522 22

8316 （SMFG） 三井住友 5.54 0.03 2899 18

6902 （DNZOY） デンソー 23.34 -0.64 4886 48

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 45.05 0.01 4715 56

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.48 0.04 1298 16.5

6503 （MIELY） 三菱電 25.83 -0.70 1352 12

8031 （MITSY） 三井物 315.78 -16.30 1652 22

4901 （FUJIY） 富士フイルム 51.07 -0.12 5345 27

7733 （OCPNY） オリンパス 19.17 0.32 2006 17

4911 （SSDOY） 資生堂 61.97 -0.82 6486 36

6702 （FJTSY） 富士通 23.88 -0.50 12496 271

5108 （BRDCY） ブリヂストン 16.32 -0.10 3416 26

7751 （CAJ） キヤノン 17.45 -0.12 1826 25.5

4523 （ESALY） エーザイ 78.03 -2.11 8167 78

6301 （KMTUY） コマツ 22.67 -0.50 2373 32

8802 （MITEY） 菱地所 14.98 0.13 1568 14

9735 （SOMLY） セコム 21.01 -0.27 8796 1

1925 （DWAHY） 大和ハウス 26.36 -0.57 2759 23.5

2503 （KNBWY） キリン 18.18 -0.30 1903 24

8604 （NMR） 野村ＨＤ 4.46 -0.02 467 2.5

8591 （IX） オリックス 58.84 -0.98 1232 16.5

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 119.31 -0.76 12487 277

6645 （OMRNY） オムロン 72.14 -3.52 7550 50

7201 （NSANY） 日産自 7.03 -0.11 368 2

6723 （RNECY） ルネサス 4.11 -0.21 860 -1

7270 （FUJHY） SUBARU 9.14 -0.34 1913 7.5

8053 （SSUMY） 住友商 11.06 -0.10 1158 13.5

3938 （LN） LINE 51.48 0.20 5388 18

6586 （MKTAY） マキタ 45.72 -0.62 4785 185

3407 （AHKSY） 旭化成 17.35 -0.18 908 7.6

1928 （SKHSY） 積水ハウス 16.55 -0.17 1732 5.5

6988 （NDEKY） 日東電 35.15 -0.68 7358 48

8309 （SUTNY） 三井トラスト 2.64 -0.01 2763 -20.5

8002 （MARUY） 丸紅 52.46 -1.25 549 5.8

5802 （SMTOY） 住友電 10.80 -0.20 1130 -15.5

5332 （TOTDY） ＴＯＴＯ 45.69 1.44 4782 37

4704 （TMIC） トレンド 55.78 -0.09 5838 -12

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.34 -0.10 2274 4

3402 （TRYIY） 東レ 9.04 -0.17 473 2.6

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 6.23 -0.23 3259 14

（時価総額上位50位、1ドル104.66円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（30日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7752 （RICOY） リコー 6.82 714 32 4.69

6586 （MKTAY） マキタ 45.72 4785 185 4.02

1812 （KAJMY） 鹿島 10.88 1138 26 2.34

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 119.31 12487 277 2.27

6702 （FJTSY） 富士通 23.88 12496 271 2.22

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（30日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8303 （SKLKY） 新生銀 2.33 1217 -35 -2.80

6361 （EBCOY） 荏原 13.50 2826 -63 -2.18

6471 （NPSKY） 日精工 15.51 812 -17 -2.05

6753 （SHCAY） シャープ 2.82 1181 -19 -1.58

5802 （SMTOY） 住友電 10.80 1130 -15.5 -1.35



「米国株式市場概況」（30日）

ＮＹＤＯＷ

終値：26501.60 前日比：-157.51

始値：26572.27 高値：26639.18 安値：26143.77

年初来高値：29568.57 年初来安値：18213.65

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：10911.59 前日比：-274.00

始値：11103.47 高値：11129.81 安値：10822.57

年初来高値：12074.06 年初来安値：6457.13

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：3269.96 前日比：-40.15

始値：3293.59 高値：3304.93 安値：3233.94

年初来高値：3588.11 年初来安値：2191.86

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 1.66％ 米10年国債 0.874％



米国株式相場は反落。ダウ平均は157.51ドル安の26501.60ドル、ナスダックは274.00

ポイント安の10911.59ポイントで取引を終了した。米国内の新型コロナウイルス感染

者数が計900万人を突破し連日増加傾向であるため、第2波を警戒し、寄り付きから大

きく下落した。主要ハイテク株決算は概ね良好な内容だが、大統領選を控えて手仕舞

う動きが広がり、下落に拍車をかけた。セクター別では、テクノロジー・ハード・機

器、小売りが下落した一方、銀行が上昇。

携帯端末のアップル(AAPL)は7-9月決算でアイフォーンの売り上げが予想を下回ったこ

とや、業績見通しが示されなかったことが嫌気され下落。ソーシャルネットワーキン

グのフェイスブック（FB）は7-9月期のユーザー数の減少が嫌気され下落した。また、

短文投稿サイトのツィッター（TWTR）はユーザー数の伸びが予想を下回り急落。一方

で、検索のアルファベットは好決算が好感され上昇した。クルーズ船を運営するロイ

ヤルカリビアン（RCL）やカーニバル（CCL）はアメリカ疾病管理予防センター（CDC）

が条件付きで営業再開を許可したことが好感され軒並み上昇。

連邦準備制度理事会（FRB）は、中小企業支援のメインストリート貸付プログラム（MC

LP）で利用拡大を目指し融資最低額を25万ドルから10万ドルに引き下げた。

（Horiko Capital Management LLC）《YN》