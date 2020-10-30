セプテーニＨＤ　ストップ高、21年9月期のNon-GAAP営業利益予想16.2％増、EC広告領域を強化／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*14:38JST <4293> セプテーニＨＤ 384 +80
ストップ高。21年9月期のNon-GAAP営業利益予想を前期比16.2％増の28.50億円と発表している。デジタルマーケティング事業でEC広告領域への展開を強化するほか、データ・ソリューション領域での体制拡充を進める。また、メディアプラットフォーム事業でユーザー課金領域に注力することに加え、D2C領域の事業開発強化を図る。20年9月期は電通グループ<4324>協業の顧客数増加などが寄与し、18.8％増の24.52億円で着地した。《FA》
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