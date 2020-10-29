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*17:05JST 【M&A速報：2020/10/29（2）】ニトリHD、島忠にTOBを実施 買付価格は1株5500円
■ニトリHD<9843>、島忠<8184>にTOBを実施 買付価格は1株5500円
■溶接加工のセイワ工業、ブロー成形機メーカーのブレンズを買収
■丸井グループ<8252>子会社のD2C&Co.、アパレルD2C運営とDX支援を行うGOOD VIBES ONLYと資本業務提携
■「シェアでんき」運営のシェアリングエネルギー、ENEOSから資金調達を実施
■事業承継プラットフォーム「ビズマ」運営のビジネスマーケット、資金調達を実施
■乾麺・即席麺等製造販売の桜井食品、同社製品の通信販売を手がけるハーティフーズの全事業を承継
■アルフレッサHD<2784>、調剤薬局事業を営むグループ会社3社を合併
■寝装品デザイン等のタカショーデジテック、アスク企画から家具・家庭用電気製品設計販売事業等を承継
■総合レンタルサービスのカタギリ・コーポレーション、宮城県を拠点に地域再生に取り組むワンテーブルと資本業務提携
■ユナイテッド<2497>、アドテクノロジー事業などを分社化
■エムジーホーム<8891>、子会社TAKI HOUSEとTAKI HOUSE BUILDSを合併
■マクセルHD<6810>、子会社マクセルの健康家電事業の一部をフジ医療器に承継 基本合意書を締結
■OKI<6703>、子会社でプリンター事業を手がける沖データを吸収合併
■AGC<5201>、セントラル硝子<4044>との国内建築用ガラス事業の統合を延期
■新田ゼラチン<4977>、Arkema Asieなどとの合弁会社ボスティック・ニッタへの接着剤事業の承継を延期
■物流ソリューションプロバイダーのKURANDO、物流不動産のプロロジスと資本業務提携
■ユーチューバー事務所運営のVAZの森社長、保有する同社株式を共同PR<2436>の谷社長に譲渡
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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