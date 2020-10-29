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*13:02JST 【M&A速報：2020/10/29（1）】SBIホールディングス、中国平安グループのアスコットの第三者割当増資引き受け
■SBIホールディングス<8473>、アスコット<3264>の第三者割当増資引き受け 同社親会社の中国平安グループと不動産関連事業領域で業務提携
■THEグローバル社<3271>、アスコット<3264>を割当先として第三者割当増資を実施 SBIホールディングス<8473>と業務提携
■企業向けクラウド型メールサービス「yaritori」提供のOnebox、シードでアプリコット・ベンチャーズから資金調達を実施
■淀川製鋼所<5451>、エクステリア商品生産事業などを子会社の福井ヨドコウに移管
■テラ<2191>、 先端医療支援事業のCENEGENICS JAPANを割当先として第三者割当増資を実施 出資比率23.7%の筆頭株主に
■DIC<4631>、独BASFの顔料事業取得時期を延期
■トクヤマ<4043>、子会社のエイアンドティー<6722>を株式交換により完全子会社化
■ストリームメディアコーポレーション<4772>、韓国NAVERを割当先とする第三者割当増資を実施
■アサヒグループHD<2502>、豪州の一部ビール・サイダーブランドの売却契約をHeineken社と締結
■東急不動産、大阪ガス<9532>、日本政策投資銀行の3社、陸上風力発電事業に共同出資
■グローバル金融決済ネットワーク「RippleNet」開発の米リップル社、SBIホールディングス<8473>傘下で次世代金融インフラ提供のマネータップに出資
■伊藤忠商事<8001>、米・シリコンバレーのベンチャーキャピタルKhosla Venturesが組成するファンドに出資
■静岡銀行<8355>、山梨中央銀行<8360>と包括業務提携を決議 株式持ち合いも
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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