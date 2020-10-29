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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：小売売上高、米GDP速報値、欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表など
＜国内＞
08:50 小売売上高(9月) 1.0％ 4.6％
08:50 百貨店・スーパー売上高(9月) -12.2％ -3.2％
08:50 対外・対内証券投資(先週)
14:00 消費者態度指数(10月) 36.0 32.7
日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目、終了後直ちに結果発表) -0.10％ -0.10％
黒田総裁が定例会見
法人向けイベント「ソフトバンクワールド2020」(30日まで)
＜海外＞
17:55 独・失業率(失業保険申請率)(10月) 6.3％ 6.3％
19:00 欧・ユーロ圏景況感指数(10月) 89.6 91.1
19:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(10月) -1.55
20:00 ブ・FGVインフレIGPM(10月) 4.34％
21:30 米・GDP速報値(7-9月) 32.0％ -31.4％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 78.7万件
21:45 欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見 0％ 0％
22:00 独・消費者物価指数(10月) -0.2％ -0.2％
23:00 米・中古住宅販売成約指数(9月) 3.5％ 8.8％
印・財政赤字(9月) 4899億8千万ルピー
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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