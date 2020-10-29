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今日の注目スケジュール：小売売上高、米GDP速報値、欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表など

2020年10月29日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：小売売上高、米GDP速報値、欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表など
＜国内＞
08:50　小売売上高(9月)　1.0％　4.6％
08:50　百貨店・スーパー売上高(9月)　-12.2％　-3.2％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
14:00　消費者態度指数(10月)　36.0　32.7


日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目、終了後直ちに結果発表)　-0.10％　-0.10％

黒田総裁が定例会見

法人向けイベント「ソフトバンクワールド2020」(30日まで)


＜海外＞
17:55　独・失業率(失業保険申請率)(10月)　6.3％　6.3％
19:00　欧・ユーロ圏景況感指数(10月)　89.6　91.1
19:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(10月)　-1.55
20:00　ブ・FGVインフレIGPM(10月)　4.34％
21:30　米・GDP速報値(7-9月)　32.0％　-31.4％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　78.7万件
21:45　欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見　0％　0％
22:00　独・消費者物価指数(10月)　-0.2％　-0.2％
23:00　米・中古住宅販売成約指数(9月)　3.5％　8.8％


印・財政赤字(9月)　4899億8千万ルピー


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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