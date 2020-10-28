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記事提供元：フィスコ
*16:10JST 【M&A速報：2020/10/28（2）】京都きもの友禅、スタートアップテクノロジーと資本業務提携
■京都きもの友禅<7615>、Webエンジニア教育事業のスタートアップテクノロジーと資本業務提携
■滋賀県大津・湖南・高島地区の8農業協同組合、2021年4月1日付で合併へ
■新日本科学<2395>、ライフサイエンス関連ベンチャーを対象とする11億円の「Gemseki投資事業有限責任組合」を組成
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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