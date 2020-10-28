

*11:45JST 霞ヶ関キャピタル---愛知県名古屋市の販売用不動産を売却

霞ヶ関キャピタル<3498>は27日、販売用不動産の売却し、当該不動産の取得に際して調達した借入金の返済を発表。

売却物件は、愛知県名古屋市の鉄骨造陸屋根11階建の共同住宅。売却先・売却価格は公表していない。

返済する借入金の借入先は大垣共立銀行<8361>、借入金額は8億円。売却物件の売上については、2021年8月期連結業績予想に織り込み済である。《ST》