Ｐアンチエイジ　本日IPO、初値5670円、公開価格を37％上回る　基礎化粧品の製造・販売／新興市場スナップショット



*11:10JST <4934> Ｐアンチエイジ 5120 -

公開価格（4140円）を37％上回る5670円で初値を付けた。会社設立は09年12月1日。主な事業は基礎化粧品の製造・販売。21年7月期の営業利益予想は前期比57.3％増の26.01億円としている。通信販売で主力ブランドの「DUO」が伸長し、利益が拡大すると見込む。また、育成中のブランド「CANADEL」についてはTVCMを放映しており、ブランド認知度の向上とともに小売店舗での販売を加速させる。《HH》