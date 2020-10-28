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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀政策委員会・金融政策決定会合、豪消費者物価指数、南ア消費者物価指数など
＜国内＞
日銀政策委員会・金融政策決定会合(29日まで)
さくらさくプラスが東証マザーズに新規上場(公開価格:2330円)
プレミアアンチエイジングが東証マザーズに新規上場(公開価格:4140円)
AI・人工知能EXPO(30日まで)
＜海外＞
09:30 豪・消費者物価指数(7-9月) 1.0％ -0.3％
17:00 南ア・消費者物価指数(9月) 3.0％ 3.1％
21:30 米・卸売在庫(9月) 0.4％
23:00 加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.25％ 0.25％
ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(SELICレート)発表（29日までに） 2.00％ 2.00％
米・ダラス連銀総裁が討論会に参加
米・アルファベット、フェイスブック、ツイッターのCEOが上院委員会で証言
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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