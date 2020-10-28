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今日の注目スケジュール：日銀政策委員会・金融政策決定会合、豪消費者物価指数、南ア消費者物価指数など

2020年10月28日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀政策委員会・金融政策決定会合、豪消費者物価指数、南ア消費者物価指数など
＜国内＞


日銀政策委員会・金融政策決定会合(29日まで)

さくらさくプラスが東証マザーズに新規上場(公開価格:2330円)

プレミアアンチエイジングが東証マザーズに新規上場(公開価格:4140円)

AI・人工知能EXPO(30日まで)


＜海外＞
09:30　豪・消費者物価指数(7-9月)　1.0％　-0.3％
17:00　南ア・消費者物価指数(9月)　3.0％　3.1％
21:30　米・卸売在庫(9月)　0.4％
23:00　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.25％　0.25％


ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(SELICレート)発表（29日までに）　2.00％　2.00％

米・ダラス連銀総裁が討論会に参加

米・アルファベット、フェイスブック、ツイッターのCEOが上院委員会で証言


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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