

*17:30JST 27日の日本国債市場概況：債券先物は152円00銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2020年12月限

寄付152円00銭 高値152円05銭 安値151円99銭 引け152円00銭

売買高総計17802枚

2年 417回 -0.140％

5年 145回 -0.105％

10年 360回 0.025％

20年 174回 0.405％

債券先物12月限は、152円00銭で取引を開始。前日NY市場での米株大幅安・長期金利低下を受けて買い先行となり、財務省の2年債入札の結果も無難だったことから買いが強まり、151円99銭から152円05銭まで上げた。現物債の取引では、2年債と20年債が売られ、10年債が買われ、5年債はもみ合った。

＜米国債概況＞

2年債は0.15％、10年債は0.80％、30年債は1.59％近辺で推移。

債券利回りは横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.58％、英国債は0.28％、オーストラリア10年債は0.80％、NZ10年債は0.53％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・9月マネーサプライM3（前年比予想：+9.6％、8月：+9.5％）

・21:30 米・9月耐久財受注速報値（前月比予想：+0.5％、8月：+0.5％）

・22:00 米・8月FHFA住宅価格指数（前月比予想：+0.7％、7月：+1.0％）

・22:00 米・8月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+4.20％、7月：+3.95％）

・23:00 米・10月消費者信頼感指数（予想：102.0、9月：101.8）

・23:00 米・10月リッチモンド連銀製造業指数（予想：18、9月：21）

・02:00 米財務省2年債入札《KK》