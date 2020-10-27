RADWIMPS、メジャーデビュー15周年を記念した生配信＆有観客ライブを横浜アリーナで開催

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RADWIMPSは、メジャーデビュー15周年を記念した生配信＆有観客ライブ「15th Anniversary Special Concert」を、2020年11月22日(日)・23日(月)に横浜アリーナで開催する。
■RADWIMPS、メジャーデビュー15周年記念ライブ
2020年11月にメジャーデビュー15周年を迎えるRADWIMPS。これを記念して開催される本公演は、ライブストリーミングによるオンライン配信と横浜アリーナでの有観客ライブを組み合わせたライブ。バンドのアニバーサリーイヤーを祝うべく、配信ならではの演出もふんだんに盛り込んだスペシャルな公演だ。
また、前日の11月21日(土)には、現地観覧に限定した公開ゲネプロ(本番同様にステージ上で演奏を行う最終リハーサル)公演も行われる。
■開催概要
RADWIMPS 生配信＆有観客ライブ「15th Anniversary Special Concert」
■オンラインライブストリーミング
開催日時：
・2020年11月22日(日) オープン 18:00 / スタート 19:00
・2020年11月23日(月・祝) オープン 18:00 / スタート 19:00
※アーカイブ配信は、両公演とも2020年11月24日(火)0:00〜11月26日(木)23:59まで。
※期間限定でメモリアルチケット付の配信チケット販売あり。
※配信チケットは10月23日(金)17:00より販売開始。
■現地観覧
開催日時：
・2020年11月21日(土) オープン 17:30 / スタート 19:00 [公開ゲネプロ公演]
・2020年11月22日(日) オープン 17:30 / スタート 19:00
・2020年11月23日(月・祝) オープン 17:30 / スタート 19:00
会場：横浜アリーナ
ボクンチ会員限定先行受付(抽選)：10月23日(金)17:00〜10月26日(月)23:59受付
※全3公演対象。
一般受付(抽選)：11月3日(火・祝)12:00〜11月5日(木)23:59受付
※対象公演は11月22日公演・11月23日(月・祝)公演のみ。
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