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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中工業企業利益、米耐久財受注、米消費者信頼感指数など
＜国内＞
カラダノートが東証マザーズに新規上場(公開価格:450円)
＜海外＞
06:45 NZ・貿易収支(9月) -10.15億NZドル -3.53億NZドル
10:30 中・工業企業利益(9月) 19.1％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(10月23日まで1カ月間) 1.05％
18:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(9月) 9.5％
20:00 ブ・FGV建設コスト(10月) 1.15％
21:30 米・耐久財受注(9月) 0.5％ 0.5％
22:00 米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(8月) 3.95％
22:00 米・FHFA住宅価格指数(8月) 0.7％ 1.0％
23:00 米・消費者信頼感指数(10月) 101.9 101.8
韓・GDP(7-9月)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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