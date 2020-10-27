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今日の注目スケジュール：中工業企業利益、米耐久財受注、米消費者信頼感指数など

2020年10月27日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：中工業企業利益、米耐久財受注、米消費者信頼感指数など
＜国内＞


カラダノートが東証マザーズに新規上場(公開価格:450円)


＜海外＞
06:45　NZ・貿易収支(9月)　-10.15億NZドル　-3.53億NZドル
10:30　中・工業企業利益(9月)　19.1％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(10月23日まで1カ月間)　1.05％
18:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(9月)　9.5％
20:00　ブ・FGV建設コスト(10月)　1.15％
21:30　米・耐久財受注(9月)　0.5％　0.5％
22:00　米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(8月)　3.95％
22:00　米・FHFA住宅価格指数(8月)　0.7％　1.0％
23:00　米・消費者信頼感指数(10月)　101.9　101.8


韓・GDP(7-9月)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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