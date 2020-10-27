関連記事
記事提供元：フィスコ
*00:14JST NY外為：リスクオフ、ウイルス拡大や経済対策期待後退で、ダウ650ドル安
NY外為市場ではリスク回避の動きが優勢となった。世界での新型コロナウイルスの再拡大、米国の経済対策の合意成立期待の後退で景気見通しが一段と悪化。ユーロ・円は124円16銭から124円00銭まで下落した。ドル・円は105円00銭を挟んだ攻防となった。ユーロ・ドルは1.1810−15ドルで推移。
ダウ平均株価は一時683ドル安。米10年債利回りは0.815％から0.80％まで低下した。《KY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
東京株式市場の最新ニュース
- 米10月ダラス連銀製造業活動指数、2年ぶり高水準、ドル買い 10/26 23:52
- 米9月新築住宅販売件数、予想外に減少、ドル伸び悩む 10/26 23:11
- 米9月シカゴ連銀全米活動指数、5カ月連続プラス、ドル強含み 10/26 22:17
- 日経平均テクニカル:小反落、陰線も25日線上で推移 10/26 20:26
- 26日の日本国債市場概況：債券先物は151円93銭で終了 10/26 17:45
広告
広告
広告