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記事提供元：フィスコ
*23:52JST 米10月ダラス連銀製造業活動指数、2年ぶり高水準、ドル買い
米国の10月ダラス連銀製造業活動指数は19.8と、9月13.6から低下予想に反して上昇し2018年10月来で最高となった。3カ月連続のプラス。
予想外の上昇を好感しドル買いが優勢となった。ドル・円は104円95銭から105円00銭へ堅調推移。ユーロ・ドルは1.1824ドルから1.1812ドルへじり安推移した。
【経済指標】
・米・10月ダラス連銀製造業活動指数：19.8（予想：13.5、9月：13.6）《KY》
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