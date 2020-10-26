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記事提供元：フィスコ
*22:17JST 米9月シカゴ連銀全米活動指数、5カ月連続プラス、ドル強含み
米9月シカゴ連銀全米活動指数は0.27と5カ月連続でプラスを維持した。しかし、8月1.11から予想以上に低下しマイナスとなった4月来で最低となった。
ドルは強含み推移。ドル・円は104円88銭から105円05銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1824ドルから1.1806ドルまで下落した。
【経済指標】
米9月シカゴ連銀全米活動指数：0.27（予想0.73、8月1.11←0.79）《KY》
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