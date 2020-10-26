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記事提供元：フィスコ
*16:32JST 【M&A速報：2020/10/26（2）】ジーニー、検索エンジン開発のビジネスサーチテクノロジを買収
■ジーニー<6562>、高速・高精度検索エンジン開発のビジネスサーチテクノロジを買収
■マーチャント・バンカーズ<3121>、エストニアでの事業統括会社バルティック・フィンテックHDに追加出資し子会社化
■多摩川HD<6838>、電子・通信用機器製造開発の台湾TMY Technologyに出資
■日本政策投資銀行、日本材料技研と資本業務提携
■ピー・シー・エー<9629>、メンタルヘルス関連事業のドリームホップを買収
■大阪ガス<9532>、豪子会社Osaka Gas Niuginiの全保有株式を豪Arran Energy Investmentsに譲渡
■セコム<9735>、子会社のセコムホームライフの全保有株式を穴吹興産<8928>に譲渡
■金融分野でAI・ビッグデータ解析を行うMILIZE、モーニングスター<4765>と資本業務提携
■丸紅ベンチャーズ、フラッシュメモリのIPコア開発のフローディアに出資
■みんな電力、プレシリーズCラウンドで丸井グループ<8252>などから総額15億円の資金調達を実施
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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