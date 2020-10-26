カイノス　大幅に続伸、21年3月期営業利益予想を上方修正、販管費縮小で増益に／新興市場スナップショット



*14:15JST <4556> カイノス 1000 +70

大幅に続伸。21年3月期の営業利益を従来予想の4.50億円から6.50億円（前期実績6.08億円）に上方修正すると正午に発表している。新型コロナウイルスの感染拡大を受けた営業・学術活動等の制限で販管費が予算以下に縮小し、利益を押し上げる見通し。前場は前営業日終値を挟んでもみ合っていたが、減益予想が増益予想に転じるとの発表が好感され、買いが膨らんでいるようだ。《FA》