松屋R&D　／新興市場スナップショット



*13:51JST <7317> 松屋R&D 3800 +345

大幅に続伸。21年3月期第2四半期累計（20年4-9月）の営業利益を従来予想の1.80億円から3.10億円（前年同期実績は非開示）に上方修正すると前場終了後に発表している。血圧計腕帯やエアバッグ、カーシートの受注が良好だったことに加え、防護服関連も堅調に推移しているため。旅費交通費を抑制し、経費削減を進めたことも利益拡大につながる見通し。通期予想（前期比0.5％増の4.10億円）は据え置いた。《FA》