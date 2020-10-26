松屋R&D　／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*13:51JST <7317> 松屋R&D 3800 +345
大幅に続伸。21年3月期第2四半期累計（20年4-9月）の営業利益を従来予想の1.80億円から3.10億円（前年同期実績は非開示）に上方修正すると前場終了後に発表している。血圧計腕帯やエアバッグ、カーシートの受注が良好だったことに加え、防護服関連も堅調に推移しているため。旅費交通費を抑制し、経費削減を進めたことも利益拡大につながる見通し。通期予想（前期比0.5％増の4.10億円）は据え置いた。《FA》
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