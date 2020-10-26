10/26の強弱材料



*08:20JST 10/26

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（23516.59、+42.32）

・ナスダック総合指数は上昇（11548.28、+42.28）

・シカゴ日経225先物は上昇（23550、大阪比+60）

・VIX指数は低下（27.55、-0.56）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・NYダウは下落（28335.57、-28.09）

・1ドル104円60-70銭

・SOX指数は下落（2360.23、-10.22）

・原油先物は下落（39.85、-0.79）

・コロナ流行の長期化

・米大統領選の先行き不透明感

・米中対立

留意事項

・企業向けサービス価格指数（9月）

・景気動向指数確報値（8月）

・国債買いオペ

・外食売上高（9月）

・臨時国会召集

・菅首相が所信表明演説

・独IFO企業景況感指数（10月）

・米新築住宅販売件数（9月）

・中国第19期中央委員会第5回総会（5中総会、29日まで）

・香港、ニュージーランドは休場《ST》