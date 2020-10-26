10/26の強弱材料

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記事提供元：フィスコ
*08:20JST 10/26
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（23516.59、+42.32）
・ナスダック総合指数は上昇（11548.28、+42.28）
・シカゴ日経225先物は上昇（23550、大阪比+60）
・VIX指数は低下（27.55、-0.56）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・NYダウは下落（28335.57、-28.09）
・1ドル104円60-70銭
・SOX指数は下落（2360.23、-10.22）
・原油先物は下落（39.85、-0.79）
・コロナ流行の長期化
・米大統領選の先行き不透明感
・米中対立
留意事項
・企業向けサービス価格指数（9月）
・景気動向指数確報値（8月）
・国債買いオペ
・外食売上高（9月）
・臨時国会召集
・菅首相が所信表明演説
・独IFO企業景況感指数（10月）
・米新築住宅販売件数（9月）
・中国第19期中央委員会第5回総会（5中総会、29日まで）
・香港、ニュージーランドは休場《ST》
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