小田原機　4日続伸、福島交通などのバスにキャッシュレス決済導入／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*14:50JST <7314> 小田原機 610 +8
4日続伸。みちのりホールディングス（東京都千代田区）、福島交通（福島市）、会津乗合自動車（福島県会津若松市）とともにキャッシュレス決済を導入すると発表している。導入する路線は、福島交通や会津バスの高速バス「会津若松・福島−仙台空港線」、福島交通の路線バス「郡山−福島空港線」。Visaのタッチ決済とQRコード決済を利用し、カードやスマートフォンをリーダにかざしたり、画面スキャンしたりするだけで乗車できる。《FA》
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