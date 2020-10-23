高度紙　ストップ高買い気配、21年3月期業績予想を上方修正、一転して大幅営業増益見込む／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*14:18JST <3891> 高度紙 1624カ -
ストップ高買い気配。前日の引け後に21年3月期通期業績予想の上方修正を発表。営業利益を従来の9.00億円から19.00億円に引き上げ、減益予想から一転して前期比91.0％増を見込んでいる。コンデンサ用セパレータで新型コロナウイルスの影響を考慮したセットメーカーによる在庫確保の動きがあったことに加え、データセンターや5G関連が堅調に推移にくわえて、電池用セパレータも海外向け電気二重層キャパシタ用の好調などが要因という。《FA》
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