初穂商事　急騰、1対2の株式分割実施を発表／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*14:02JST <7425> 初穂商事 3795 +450
急騰。2月12日以来約8カ月ぶりに年初来高値を更新している。12月31日（実質的には12月30日）を基準日として1株につき2株の割合で分割すると発表し、好感されてる。投資単位あたりの金額を引き下げ、株式の流動性向上と投資家層の拡大を図ることが目的という。《FA》
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