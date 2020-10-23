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*11:26JST 出来高変化率ランキング（10時台）～エイトレッド、カヤックなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月23日 10:36 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3659> ネクソン 15585200 1760320 785.36% 15.7%
<4320> CEHD 823200 126600 550.24% -0.31%
<5337> ダントーHD 4506400 1146980 292.89% 11.02%
<3904>* カヤック 196200 64640 203.53% 3.51%
<1487> 上米債HE 30004 10106.6 196.88% -0.26%
<5911> 横河ブHD 341600 120520 183.44% 6.79%
<3092> ZOZO 1683800 605540 178.07% -8.43%
<6069> トレンダーズ 586400 228960 156.11% 1.12%
<9678> カナモト 364600 151020 141.42% -0.22%
<6955>* FDK 669700 280880 138.43% 1.94%
<7196>* Casa 162400 71060 128.54% -0.3%
<3793> ドリコム 699700 339380 106.17% -3.8%
<8698>* マネックスG 3551800 1844180 92.6% 5.65%
<9419> ワイヤレスG 192500 100300 91.92% -0.81%
<3182> オイシックス 1335500 696460 91.76% -8.83%
<7715> 長野計器 152200 80380 89.35% -5.04%
<3934>* ベネフィットJ 48600 27060 79.6% -5.51%
<3969>* エイトレッド 294400 167180 76.1% -14.1%
<4951> エステー 65200 37240 75.08% -6.21%
<6736> サン電子 27900 16220 72.01% -0.94%
<2211> 不二家 44000 25640 71.61% -0.58%
<3645> メディカルN 4082400 2424760 68.36% -3.83%
<4056>* ニューラル 332000 201600 64.68% -9.17%
<8562> 福島銀 665300 412240 61.39% 1.28%
<2975> スターマイカHD 93100 57920 60.74% -1.45%
<1447> ITbookHD 2383000 1486280 60.33% -8.88%
<2516>* マザーズETF 1638500 1024906 59.87% -3.11%
<3998>* すららネット 756800 473600 59.8% -16.24%
<3697> SHIFT 362400 231800 56.34% -11.44%
<2371> カカクコム 935200 622080 50.33% -7.07%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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