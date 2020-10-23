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出来高変化率ランキング（10時台）～エイトレッド、カヤックなどがランクイン

2020年10月23日 11:26

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記事提供元：フィスコ


*11:26JST 出来高変化率ランキング（10時台）～エイトレッド、カヤックなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[10月23日　10:36　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3659> ネクソン　　　　　 15585200 　1760320　 785.36% 15.7%
<4320> CEHD　　　　　　823200 　126600　 550.24% -0.31%
<5337> ダントーHD　　　　4506400 　1146980　 292.89% 11.02%
<3904>* カヤック　　　　　　196200 　64640　 203.53% 3.51%
<1487> 上米債HE　　　　　30004 　10106.6　 196.88% -0.26%
<5911> 横河ブHD　　　　　341600 　120520　 183.44% 6.79%
<3092> ZOZO　　　　　　1683800 　605540　 178.07% -8.43%
<6069> トレンダーズ　　　　586400 　228960　 156.11% 1.12%
<9678> カナモト　　　　　　364600 　151020　 141.42% -0.22%
<6955>* FDK　　　　　　　669700 　280880　 138.43% 1.94%
<7196>* Casa　　　　　　162400 　71060　 128.54% -0.3%
<3793> ドリコム　　　　　　699700 　339380　 106.17% -3.8%
<8698>* マネックスG　　　　3551800 　1844180　 92.6% 5.65%
<9419> ワイヤレスG　　　　192500 　100300　 91.92% -0.81%
<3182> オイシックス　　　　1335500 　696460　 91.76% -8.83%
<7715> 長野計器　　　　　　152200 　80380　 89.35% -5.04%
<3934>* ベネフィットJ　　　48600 　27060　 79.6% -5.51%
<3969>* エイトレッド　　　　294400 　167180　 76.1% -14.1%
<4951> エステー　　　　　　65200 　37240　 75.08% -6.21%
<6736> サン電子　　　　　　27900 　16220　 72.01% -0.94%
<2211> 不二家　　　　　　　44000 　25640　 71.61% -0.58%
<3645> メディカルN　　　　4082400 　2424760　 68.36% -3.83%
<4056>* ニューラル　　　　　332000 　201600　 64.68% -9.17%
<8562> 福島銀　　　　　　　665300 　412240　 61.39% 1.28%
<2975> スターマイカHD　　93100 　57920　 60.74% -1.45%
<1447> ITbookHD　　2383000 　1486280　 60.33% -8.88%
<2516>* マザーズETF　　　1638500 　1024906　 59.87% -3.11%
<3998>* すららネット　　　　756800 　473600　 59.8% -16.24%
<3697> SHIFT　　　　　362400 　231800　 56.34% -11.44%
<2371> カカクコム　　　　　935200 　622080　 50.33% -7.07%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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