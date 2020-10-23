10/23の強弱材料

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記事提供元：フィスコ
*08:27JST 10/23
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（28363.66、+152.84）
・ナスダック総合指数は上昇（11506.01、+21.31）
・シカゴ日経225先物は上昇（23580、大阪比+80）
・1ドル104円80-90銭
・SOX指数は上昇（2370.45、+3.20）
・VIX指数は低下（28.11、-0.54）
・原油先物は上昇（40.64、+0.61）
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・日経平均は下落（23474.27、-165.19）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の長期化
・米大統領選の先行き不透明感
・米中対立
留意事項
・消費者物価指数（9月）
・製造業PMI（10月）
・新型iPhone発売
・月例経済報告（10月）
・朝鮮戦争参戦70周年で習近平中国国家主席が演説
・英小売売上高（9月）
・独製造業PMI（10月）
・ユーロ圏製造業PMI（10月）
・英製造業PMI（10月）
・米製造業PMI（10月）
・タイ市場は休場《ST》
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