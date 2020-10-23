10/23の強弱材料



*08:27JST 10/23

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（28363.66、+152.84）

・ナスダック総合指数は上昇（11506.01、+21.31）

・シカゴ日経225先物は上昇（23580、大阪比+80）

・1ドル104円80-90銭

・SOX指数は上昇（2370.45、+3.20）

・VIX指数は低下（28.11、-0.54）

・原油先物は上昇（40.64、+0.61）

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（23474.27、-165.19）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の長期化

・米大統領選の先行き不透明感

・米中対立

留意事項

・消費者物価指数（9月）

・製造業PMI（10月）

・新型iPhone発売

・月例経済報告（10月）

・朝鮮戦争参戦70周年で習近平中国国家主席が演説

・英小売売上高（9月）

・独製造業PMI（10月）

・ユーロ圏製造業PMI（10月）

・英製造業PMI（10月）

・米製造業PMI（10月）

・タイ市場は休場《ST》