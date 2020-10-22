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10/22の強弱材料

2020年10月22日 08:33

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記事提供元：フィスコ


*08:33JST 10/22
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（23639.46、+72.42）
・VIX指数は下落（28.65、-0.70）
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・NYダウは下落（28210.82、-97.97）
・ナスダック総合指数は下落（11484.69、-31.80）
・シカゴ日経225先物は下落（23550、-100）
・1ドル104円50-60銭
・SOX指数は下落（2367.26、-18.56）
・原油先物は下落（40.03、-1.67）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の長期化
・米大統領選の先行き不透明感

留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・日銀営業毎旬報告（10月20日現在）
・全国百貨店売上高（9月）
・東京地区百貨店売上高（9月）
・日銀生活意識に関するアンケート調査
・日銀金融システムリポート（10月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米景気先行指数（9月）
・米中古住宅販売件数（9月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（10月）
・米大統領候補の最後のテレビ討論会《ST》

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