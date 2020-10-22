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今日の注目スケジュール：トルコ中央銀行が政策金利発表、米中古住宅販売件数、米大統領候補の最後の討論会など

2020年10月22日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：トルコ中央銀行が政策金利発表、米中古住宅販売件数、米大統領候補の最後の討論会など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
10:00　営業毎旬報告(10月20日現在、日本銀行)
14:30　全国百貨店売上高(9月)　-22.0％
14:30　東京地区百貨店売上高(9月)　-29.1％
15:00　金融システムリポート(10月、日本銀行)


新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ(日本銀行)


＜海外＞
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　11.75％　10.25％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　89.8万件
23:00　米・景気先行指数(9月)　0.8％　1.2％
23:00　米・中古住宅販売件数(9月)　618万件　600万件
23:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(10月)　-13.9


米・大統領候補の最後の討論会

英・ベイリーイングランド銀行(英中央銀行)総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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