関連記事
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：トルコ中央銀行が政策金利発表、米中古住宅販売件数、米大統領候補の最後の討論会など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
10:00 営業毎旬報告(10月20日現在、日本銀行)
14:30 全国百貨店売上高(9月) -22.0％
14:30 東京地区百貨店売上高(9月) -29.1％
15:00 金融システムリポート(10月、日本銀行)
新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ(日本銀行)
＜海外＞
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 11.75％ 10.25％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 89.8万件
23:00 米・景気先行指数(9月) 0.8％ 1.2％
23:00 米・中古住宅販売件数(9月) 618万件 600万件
23:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(10月) -13.9
米・大統領候補の最後の討論会
英・ベイリーイングランド銀行(英中央銀行)総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 10/21の強弱材料 10/21 08:45
- 今日の注目スケジュール：スーパーマーケット売上高、英消費者物価コア指数、米地区連銀経済報告など 10/21 06:30
- 10/20の強弱材料 10/20 08:42
- 今日の注目スケジュール：工作機械受注、欧ユーロ圏経常収支、米住宅着工件数など 10/20 06:30
- 10/19の強弱材料 10/19 08:24
広告