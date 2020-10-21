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出来高変化率ランキング（10時台）～DCM、フォーカスSなどがランクイン

2020年10月21日 11:19

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記事提供元：フィスコ


*11:19JST 出来高変化率ランキング（10時台）～DCM、フォーカスSなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[10月21日　10:38　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<1482>* iシェアーズ　　　 94559 　8622.8　 996.62% -0.28%
<9425> 日本テレホン　　　　1673600 　171040　 878.48% 19.56%
<4824> メディアシーク　　　484600 　49960　 869.98% 8.63%
<2158> FRONTEO　　　4446300 　646160　 588.11% 16.8%
<9267> Genky　　　　　454000 　91660　 395.31% 10.67%
<3536> アクサスHD　　　　12301600 　2901360　 323.99% 21.38%
<6444> サンデンHD　　　　962800 　236000　 307.97% 16.26%
<2160> ジーエヌアイ　　　　8455000 　2327300　 263.3% -5.18%
<3540> Ciメディカル　　　350600 　115820　 202.71% 13.29%
<1431> Lib Work　　　263400 　94980　 177.32% 10.81%
<8184> 島忠　　　　　　　　1750800 　649060　 169.74% 11.44%
<7779> サイバダイン　　　　6729400 　2667500　 152.27% 11.9%
<6531> リファインバス　　　153000 　60760　 151.81% 6.5%
<4388> エーアイ　　　　　　272600 　109780　 148.31% 11.03%
<4974> タカラバイオ　　　　1250900 　504440　 147.98% 7.05%
<3371> ソフトクリエ　　　　105300 　43760　 140.63% 10.89%
<3449> テクノフレックス　　166900 　69400　 140.49% 4.36%
<6734> ニューテック　　　　57300 　26380　 117.21% 11.49%
<7419> ノジマ　　　　　　　143900 　70080　 105.34% 4.46%
<4662>* フォーカスS　　　　169800 　83460　 103.45% 6.15%
<8218> コメリ　　　　　　　308800 　170040　 81.6% 0.33%
<3359>* cotta　　　　　660100 　366500　 80.11% 7.55%
<2531> 宝HD　　　　　　　695400 　387800　 79.32% 8.41%
<5344>* MARUWA　　　　52400 　29300　 78.84% 3.77%
<2526> NZAM 400　　　3544 　2014.6　 75.92% 0.54%
<9467> アルファポリス　　　71800 　41640　 72.43% 6.71%
<3645> メディカルN　　　　2261200 　1334860　 69.4% -0.68%
<8550> 栃木銀　　　　　　　612200 　377800　 62.04% 3.61%
<3050>* DCM　　　　　　　1099600 　679520　 61.82% -6.81%
<3641>* パピレス　　　　　　86700 　55600　 55.94% 6.25%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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