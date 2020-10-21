関連記事
*11:19JST 出来高変化率ランキング（10時台）～DCM、フォーカスSなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月21日 10:38 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<1482>* iシェアーズ 94559 8622.8 996.62% -0.28%
<9425> 日本テレホン 1673600 171040 878.48% 19.56%
<4824> メディアシーク 484600 49960 869.98% 8.63%
<2158> FRONTEO 4446300 646160 588.11% 16.8%
<9267> Genky 454000 91660 395.31% 10.67%
<3536> アクサスHD 12301600 2901360 323.99% 21.38%
<6444> サンデンHD 962800 236000 307.97% 16.26%
<2160> ジーエヌアイ 8455000 2327300 263.3% -5.18%
<3540> Ciメディカル 350600 115820 202.71% 13.29%
<1431> Lib Work 263400 94980 177.32% 10.81%
<8184> 島忠 1750800 649060 169.74% 11.44%
<7779> サイバダイン 6729400 2667500 152.27% 11.9%
<6531> リファインバス 153000 60760 151.81% 6.5%
<4388> エーアイ 272600 109780 148.31% 11.03%
<4974> タカラバイオ 1250900 504440 147.98% 7.05%
<3371> ソフトクリエ 105300 43760 140.63% 10.89%
<3449> テクノフレックス 166900 69400 140.49% 4.36%
<6734> ニューテック 57300 26380 117.21% 11.49%
<7419> ノジマ 143900 70080 105.34% 4.46%
<4662>* フォーカスS 169800 83460 103.45% 6.15%
<8218> コメリ 308800 170040 81.6% 0.33%
<3359>* cotta 660100 366500 80.11% 7.55%
<2531> 宝HD 695400 387800 79.32% 8.41%
<5344>* MARUWA 52400 29300 78.84% 3.77%
<2526> NZAM 400 3544 2014.6 75.92% 0.54%
<9467> アルファポリス 71800 41640 72.43% 6.71%
<3645> メディカルN 2261200 1334860 69.4% -0.68%
<8550> 栃木銀 612200 377800 62.04% 3.61%
<3050>* DCM 1099600 679520 61.82% -6.81%
<3641>* パピレス 86700 55600 55.94% 6.25%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- ソフトクリエ 急騰、業績・配当予想の大幅引き上げを好感 10/21 11:15
- フォーカスシステムズは独立行政法人からの受託が注目され年初来の高値に迫る 10/21 10:50
- 大東建託が続伸、業績予想の増額とマンション開発会社の株式取得など注目される 10/21 10:50
- ユニカフェは第50期の記念株主優待が好感され高値に迫る 10/21 10:49
- 出来高変化率ランキング（9時台）～ニトリHD、日本テレホンなどがランクイン 10/21 10:39
広告
広告
広告