サイバーダイン　大幅に反発、医療用HALが台湾で医療機器の承認取得／新興市場スナップショット



*09:23JST <7779> サイバーダイン 687 +40

大幅に反発。HAL医療用下肢タイプが台湾衛生福利部食品薬物管理署から医療機器の承認を取得したと発表している。承認を受け、台湾の大手医療機器専門商社CHCグループと提携して病院で治療の運用を開始するとともに、同グループ子会社が販売代理店となってHALの営業活動を行う。HAL医療用下肢タイプは身体機能改善を促す装着型サイボーグで、日本や米国、EUに加えてアジア太平洋州での展開を進めている。《HH》